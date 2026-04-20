Поездки к родственникам стали главным трендом туризма в Казахстане

В 2025 году в Казахстане было совершено 11,77 млн туристических поездок. Большая часть из них – 10,27 млн (87,2%) – пришлась на поездки внутри страны, а 1,5 млн (12,8%) – за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией поделились 20 апреля 2026 года в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Примечательно, почти все поездки носили личный характер – 11,08 млн (94,1%), тогда как на деловые и профессиональные цели пришлось 695,2 тыс. поездок (5,9%).

Наиболее популярными направлениями стали Астана (10,1%), Туркестанская область (10%) и Алматы (9,9%). Также востребованы Алматинская (7,4%) и Карагандинская области (7%).

Также еще важный момент, который подчеркнули аналитики: во время путешествий по стране большинство казахстанцев останавливались у родственников или знакомых – 62,9%. В гостиницах размещались 14,2%, в съемном жилье – 11,5%, в санаториях – 3,6%.

По транспорту внутри страны чаще всего использовали личные автомобили (33,2%) и поезда (22,9%). При зарубежных поездках основным видом транспорта был самолет (59%).

Общие расходы на туризм в 2025 году, уточнили специалисты, составили 1,13 трлн тенге, из них 659,2 млрд тенге – траты внутренних туристов (58,1%).

"Основные расходы включали покупку товаров (25,7%), транспорт (25,5%), питание (20,8%) и проживание (12,2%)", – говорится в заключительной части публикации Бюро.

