События

Непогода возвращается: заморозки, грозы и шквалы прогнозируют в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 20:01 Фото: freepik
В 10 областях Казахстана на 22 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в центре Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза.

Утром и днем на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Днем в области Улытау ожидаются дождь, гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане днем ожидаются временами дождь, гроза, град.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на востоке, в центре области порывы 15-18 м/с. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза, град.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, днем на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области дождь, гроза, шквал, во второй половине дня в горных и предгорных районах области сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются временами дождь, гроза, шквал, в конце дня сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается юго-западный ветер днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
