События

Такое увидишь не каждый день: краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана

орел, водопой, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 11:19 Фото: Instagram/charyn___official
Администрация уникального Чарынского государственного национального природного парка (ГНПП) в Алматинской области поделилась уникальными кадрами дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 апреля 2026 года специалисты опубликовали видео, как на искусственный водопой прилетел степной орел, занесенный в Красную книгу Казахстана.

В ролике отчетливо видно, как птица утолила жажду, после чего искупалась и освежилась.

"Этот момент наглядно демонстрирует важность создания условий для диких животных и является результатом проводимой природоохранной работы", – подчеркнули специалисты парка.

Степной орел (Aquila nipalensis) – один из символов казахстанских степей, редкий хищник, находящийся под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красную книгу Казахстана, а также включен в Красный список Международного союза охраны природы со статусом EN (Endangered – находящийся под угрозой исчезновения).

Материал по теме

Редкое чудо природы: тянь-шаньский медведь проснулся раньше и попал на видео в Алматинской области

15 апреля 2026 года Коргалжынский государственный природный заповедник опубликовал завораживающее видео с фламинго. Как оказалось, грациозные птицы вернулись на уникальное гнездование.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Чарын продолжает впечатлять: там показался еще один редкий хищник из Красной книги
11:39, 06 февраля 2026
Чарын продолжает впечатлять: там показался еще один редкий хищник из Красной книги
Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре
16:58, 20 августа 2025
Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
15:39, 27 декабря 2024
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
