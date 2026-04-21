Такое увидишь не каждый день: краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана
Так, 20 апреля 2026 года специалисты опубликовали видео, как на искусственный водопой прилетел степной орел, занесенный в Красную книгу Казахстана.
В ролике отчетливо видно, как птица утолила жажду, после чего искупалась и освежилась.
"Этот момент наглядно демонстрирует важность создания условий для диких животных и является результатом проводимой природоохранной работы", – подчеркнули специалисты парка.
Степной орел (Aquila nipalensis) – один из символов казахстанских степей, редкий хищник, находящийся под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красную книгу Казахстана, а также включен в Красный список Международного союза охраны природы со статусом EN (Endangered – находящийся под угрозой исчезновения).
