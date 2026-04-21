Такое увидишь не каждый день: краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана

Администрация уникального Чарынского государственного национального природного парка (ГНПП) в Алматинской области поделилась уникальными кадрами дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 апреля 2026 года специалисты опубликовали видео, как на искусственный водопой прилетел степной орел, занесенный в Красную книгу Казахстана.

В ролике отчетливо видно, как птица утолила жажду, после чего искупалась и освежилась.

"Этот момент наглядно демонстрирует важность создания условий для диких животных и является результатом проводимой природоохранной работы", – подчеркнули специалисты парка.

Степной орел (Aquila nipalensis) – один из символов казахстанских степей, редкий хищник, находящийся под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красную книгу Казахстана, а также включен в Красный список Международного союза охраны природы со статусом EN (Endangered – находящийся под угрозой исчезновения).

Материал по теме Редкое чудо природы: тянь-шаньский медведь проснулся раньше и попал на видео в Алматинской области

15 апреля 2026 года Коргалжынский государственный природный заповедник опубликовал завораживающее видео с фламинго. Как оказалось, грациозные птицы вернулись на уникальное гнездование.