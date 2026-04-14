События

Ущерб 5,2 млрд: раскрыты детали дела разыскиваемого бывшего вице-президента "ҚазТемірТранс"

Азамат Капенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:10 Фото: Telegram/antikornews
В Агентстве по финансовому мониторингу (АМФ) 14 апреля 2026 года раскрыли детали расследования в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств.

"По данным следствия, Капенов, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "ҚазТемірТранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

Капенов объявлен в международный розыск. Судом ему заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В целях возмещения причиненного ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции "Достык". Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства", – добавили в АФМ.

Расследование продолжается.

В АФМ отметили, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Об объявлении в розыск гражданина России Азамата Капенова стало известно в августе 2024 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
