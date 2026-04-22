Бензин из зерна: новый вид топлива появился в Казахстане

В Казахстане запущено производство топлива БИ-95 на основе глубокой переработки зерна, сообщает Zakon.kz.

О появлении нового вида топлива сегодня, 22 апреля 2026 года, объявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"На топливном рынке Казахстана появился продукт, который меняет привычное представление о переработке сельхозсырья. Холдинг KazFoodProducts начал промышленный выпуск автомобильного топлива БИ-95, произведенного с использованием биоэтанола из зерна. Проект стал первым в стране примером, где аграрная продукция проходит полный цикл глубокой переработки и выходит на рынок уже в виде моторного топлива".

Согласно предоставленной информации, БИ-95 представляет собой бензин с добавлением биоэтанола в объеме 5-10%. Такая смесь сохраняет привычные характеристики топлива, включая октановое число, но при этом меняет его экологический профиль. Биоэтанол производится из продуктов переработки зерна и относится к углеродно-нейтральным компонентам.

"Мировая практика показывает, что подобные решения давно стали частью устойчивой энергетики. В странах ЕС, США и Японии использование топлива с биоэтанолом является стандартом уже более двух десятилетий. Казахстан, в свою очередь, постепенно интегрируется в эту систему". Пресс-служба МСХ РК

В Минсельхозе подчеркнули, что переход на новое топливо не требует модернизации автопарка. БИ-95 можно использовать в существующих бензиновых двигателях без каких-либо доработок.

Проведенные испытания показали, что добавление биоэтанола не влияет на ключевые эксплуатационные характеристики. Мощность и крутящий момент сохраняются на уровне традиционного бензина, а в ряде тестов зафиксированы высокие показатели производительности при минимальных выбросах.

"Для нас запуск БИ-95 – это в первую очередь экологический шаг. Мы говорим не просто о новом виде топлива, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы – и это особенно важно для таких городов, как Алматы, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте", – отметила руководитель проекта Лаура Бергибаева.

По данным МСХ, использование биоэтанола позволяет снизить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 70%, оксидов азота – на 25% по сравнению с бензином АИ-92, а объем парниковых газов – на 60-70%.

"БИ-95 уже поступил в розничную продажу", – заключили в пресс-службе ведомства.

