Президент Казахстана обозначил экологические вызовы Центральной Азии и соседних стран
На пленарном заседании Регионального экологического саммита Касым-Жомарт Токаев заявил, что природа может существовать без геополитики, а геополитика не может существовать без природы, сообщает Zakon.kz.
"Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность", – сказал президент.
По его словам, Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них:
- дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами;
- опустынивание;
- таяние ледников;
- загрязнение воздуха;
- уязвимость биоразнообразия.
"Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения", – заключил президент.
Он также отметил, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности на самом высоком законодательном уровне.
"Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание – это не технический вопрос. Это подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития", – сказал Токаев.
Казахстан, по его словам, реализует меры, направленные на:
- переход к более экологически чистой энергетике;
- охрану биоразнообразия;
- восстановление деградированных земель;
- модернизацию систем управления водными ресурсами;
- внедрение политики водосбережения;
- укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды.
"Мы признаем, что ни одна страна не сможет добиться успеха в одиночку, поэтому основной упор должен быть сделан на совместные усилия на региональном и глобальном уровнях. Мы реализуем эту повестку путем практических действий, внедрения новых технологий и долгосрочных инвестиций в укрепление устойчивости", – заключил президент.
В своем выступлении он также отметил важность проводимого саммита.
