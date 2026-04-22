Президент Казахстана обозначил экологические вызовы Центральной Азии и соседних стран

Фото: akorda.kz

На пленарном заседании Регионального экологического саммита Касым-Жомарт Токаев заявил, что природа может существовать без геополитики, а геополитика не может существовать без природы, сообщает Zakon.kz.

"Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность", – сказал президент. По его словам, Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них: дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами;

опустынивание;

таяние ледников;

загрязнение воздуха;

уязвимость биоразнообразия. "Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения", – заключил президент. Он также отметил, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности на самом высоком законодательном уровне. "Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание – это не технический вопрос. Это подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития", – сказал Токаев. Казахстан, по его словам, реализует меры, направленные на: переход к более экологически чистой энергетике;

охрану биоразнообразия;

восстановление деградированных земель;

модернизацию систем управления водными ресурсами;

внедрение политики водосбережения;

укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды. "Мы признаем, что ни одна страна не сможет добиться успеха в одиночку, поэтому основной упор должен быть сделан на совместные усилия на региональном и глобальном уровнях. Мы реализуем эту повестку путем практических действий, внедрения новых технологий и долгосрочных инвестиций в укрепление устойчивости", – заключил президент. В своем выступлении он также отметил важность проводимого саммита.

