+20°
$
464.73
546.57
6.19
События

Президент Казахстана обозначил экологические вызовы Центральной Азии и соседних стран

экологический саммит в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:21 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Регионального экологического саммита Касым-Жомарт Токаев заявил, что природа может существовать без геополитики, а геополитика не может существовать без природы, сообщает Zakon.kz.
"Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность", – сказал президент.

По его словам, Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них:

  • дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами;
  • опустынивание;
  • таяние ледников;
  • загрязнение воздуха;
  • уязвимость биоразнообразия.
"Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения", – заключил президент.

Он также отметил, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности на самом высоком законодательном уровне.

"Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание – это не технический вопрос. Это подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития", – сказал Токаев.

Казахстан, по его словам, реализует меры, направленные на:

  • переход к более экологически чистой энергетике;
  • охрану биоразнообразия;
  • восстановление деградированных земель;
  • модернизацию систем управления водными ресурсами;
  • внедрение политики водосбережения;
  • укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды.
"Мы признаем, что ни одна страна не сможет добиться успеха в одиночку, поэтому основной упор должен быть сделан на совместные усилия на региональном и глобальном уровнях. Мы реализуем эту повестку путем практических действий, внедрения новых технологий и долгосрочных инвестиций в укрепление устойчивости", – заключил президент.

В своем выступлении он также отметил важность проводимого саммита.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
