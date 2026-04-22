На саммите в Астане обсудят важную инициативу Казахстана
Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Регионального экологического саммита Касым-Жомарт Токаев высказался о создании Международной водной организации, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что в рамках саммита состоится первый раунд консультаций по созданию Международной водной организации.
"Наряду с нашими региональными усилиями одним из ключевых приоритетов является глобальное сотрудничество в области водных ресурсов. В декабре прошлого года в Ашхабаде я предложил создать Международную водную организацию в качестве агентства ООН. Эта инициатива особенно актуальна, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность укрепить согласованность и эффективность глобального управления. Хочу с удовлетворением отметить, что в рамках данного саммита состоится первый раунд международных консультаций по этому предложению", – сказал президент.
Токаев также заявил, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript