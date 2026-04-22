На саммите в Астане обсудят важную инициативу Казахстана

На пленарном заседании Регионального экологического саммита Касым-Жомарт Токаев высказался о создании Международной водной организации, сообщает Zakon.kz.

"Наряду с нашими региональными усилиями одним из ключевых приоритетов является глобальное сотрудничество в области водных ресурсов. В декабре прошлого года в Ашхабаде я предложил создать Международную водную организацию в качестве агентства ООН. Эта инициатива особенно актуальна, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность укрепить согласованность и эффективность глобального управления. Хочу с удовлетворением отметить, что в рамках данного саммита состоится первый раунд международных консультаций по этому предложению", – сказал президент.

Токаев также заявил, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.