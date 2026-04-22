События

О последствиях высыхания Аральского моря высказался президент Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 22 апреля 2026 года на пленарном заседании Регионального экологического саммита, высказался о последствиях высыхания Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии.

"Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что в ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в котором мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации.

Токаев призвал запретить любое применение вооруженных сил в Прикаспийском регионе

Ранее Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление о будущем планеты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
