События

Алматинка украла 230 тыс. долларов и несколько лет пряталась в Греции

экстрадиция казахстанки из Греции, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:13 Фото: АФМ РК
23 апреля 2026 года сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Греции экстрадировали казахстанку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, ее подозревают в том, что в 2021 году, являясь бухгалтером транспортной компании в Алматы, получив от своего руководителя 230 000 долларов США, под предлогом обеспечения их сохранности в банковской ячейке украла эти деньги.

"После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В июне 2024 года она задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину. Поскольку прямое авиасообщение между Казахстаном и Грецией отсутствует, содействие при организации транзитной перевозки разыскиваемой через территорию Сербии оказало посольство Казахстана в Республике Сербия", – рассказали в надзорном органе.

Сейчас подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

17 апреля стало известно об экстрадиции из Германии разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
