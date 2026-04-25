НМУ в семи городах: синоптики обратились к казахстанцам

Синоптики предупреждают жителей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 25 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

25 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Балхаш, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, ночью в городах Караганда, Темиртау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Проблему смога в Астане прокомментировали в Минэнерго

Ранее был назван топ-13 стран в мире с безопасным воздухом. На каком месте Казахстан – смотрите по ссылке.