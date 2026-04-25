События

Почти во всех областях РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье

Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 26 апреля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в горах Алматы и 15 областях, сообщает Zakon.kz.

В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидается ветер, днем порывы 18-23 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер, днем в центре, на востоке и в горных районах порывы 18-23 м/с. В Конаеве ожидается ветер, днем порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере и в центре области Улытау ожидаются временами сильный дождь, шквал, днем – дождь, гроза, град, шквал. Ветер будет с порывами 15-20 м/с, утром и днем на севере, востоке и в центре области временами 25 м/с. В Жезказгане утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер будет с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

В Кокшетау ночью ожидаются осадки, временами сильные осадки, преимущественно дождь, днем – дождь, временами сильный дождь. Днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер будет 15-20 м/с.

Ночью в Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В центре, на севере и юге области – пыльная буря. Ветер будет ночью 15-20 м/с, в центре и на севере области 25 м/с, днем в центре, на севере и юге области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидаются дождь, гроза, шквал. Временами пыльная буря. Ветер будет 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер будет на севере и востоке области с порывами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. На востоке области сохранится высокая, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке и юге Костанайской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь, гроза, днем на востоке и юге области – дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области – туман. Ветер будет на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер: ночью на юге, днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. В Актобе днем ожидается ветер с порывами 15 м/с.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер будет днем на севере и востоке области с порывами 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер будет днем на западе и севере области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Во второй половине дня на западе и севере области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в центре области – туман. Ветер будет утром и днем на западе, севере и в центре области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на западе и севере области – сильный дождь. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер будет на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 апреля.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
