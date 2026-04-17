Регистрация перед походом: спасет ли это туристов в горах Алматы

После серии трагедий в горах Алматы власти усиливают меры безопасности для отдыхающих. Обсуждается обязательная регистрация перед походами, развитие спасательной инфраструктуры. Стоит ли ждать изменений в сфере туризма в Казахстане – Zakon.kz разбирался с экспертами.

Трагедии в горах Алматы: как за два года лавины и холод унесли жизни туристов

Горы Алматы остаются местом притяжения для путешественников и горожан круглый год. Однако за последние два года – за туристический сезон 2025-2026 – здесь произошло несколько трагических случаев. Лавины, сложные погодные условия и недооценка рисков регулярно приводят к гибели людей даже на популярных маршрутах.

Одной из самых тяжелых трагедий конца 2025 года стала гибель группы туристов в высокогорье. В декабре в районе пика Локомотив на высоте около 3700 метров пропала группа. Поисково-спасательная операция заняла время, и в итоге были обнаружены тела всех троих участников. По предварительным данным, причиной стала совокупность сложных погодных условий и, вероятно, переохлаждение. Также в декабре прошлого года ушла кататься на сноуборде в алматинские горы девушка. Позже ее обнаружили мертвой.

Уже в начале 2026 года ситуация в горах оставалась напряженной. В феврале на фоне повышенной лавинной опасности произошел сразу ряд инцидентов. В одном из случаев погибла 19-летняя студентка, попав под лавину в горах близ Алматы. Этот трагический эпизод стал одним из первых сигналов о крайне нестабильной снежной обстановке.

Практически в тот же период произошел еще один резонансный случай – лавина на перевале Титова. Группа из четырех человек оказалась в зоне схода снежной массы. Двоих накрыло полностью: одному удалось выбраться самостоятельно, второго спасти не удалось. Спасатели извлекли тело погибшего позже.

Материал по теме Смертельная трагедия в горах Алматы: родственники рассказали о погибшем школьнике

Помимо случаев с летальным исходом, в горах фиксировались и ситуации, которые лишь по счастливой случайности не закончились трагедией. В районе Шымбулака несколько туристов и райдеров попадали под лавины вне подготовленных трасс. В одном из эпизодов человека полностью засыпало снегом, однако его удалось вовремя обнаружить и спасти.

С наступлением весны риски не исчезли. В марте 2026 года двое подростков оказались в горах в условиях сильного холода и получили серьезное переохлаждение. Их удалось эвакуировать, однако спасатели вновь подчеркнули: даже при кажущейся доступности маршрутов горы остаются потенциально опасной средой.

Материал по теме Лыжники спровоцировали сход лавины на курорте Шымбулак в Алматы

Эксперты отмечают, что основными причинами трагедий остаются лавины, выход на маршруты при штормовых предупреждениях, а также недостаточная подготовка туристов. Особенно опасными являются высоты свыше 3000 метров и выходы вне оборудованных трасс.

Наряду с этими событиями службы ЧС регулярно предупреждают о высокой лавинной опасности и просят воздерживаться от походов в горы в неблагоприятные периоды. Однако, как показывает практика последних двух лет, эти предупреждения нередко игнорируются – и цена этого оказывается слишком высокой.

И теперь на фоне растущего туристического потока в горах Алматы власти и спасательные службы усиливают меры безопасности. В городе прорабатывается вопрос обязательной регистрации туристов перед выходом на маршруты – прежде всего, для групп.

Инициатива закономерна. С каждым годом число любителей гор увеличивается, а вместе с ним и количество происшествий. По данным ДЧС Алматы, только за последние три года в горах спасены 1247 человек, из них 173 подростка. Различные травмы получили 174 человека.

Как отмечают специалисты, пик ЧП традиционно приходится на лето. Среди основных причин – слабая подготовка туристов, незнание маршрутов, игнорирование прогноза погоды и переоценка собственных возможностей.

Что предпринимается спасателями

Сегодня в горах Алматы работают два профессиональных спасательных подразделения – Республиканская оперативно-спасательная служба и городская служба спасения. В их составе почти 200 человек и десятки единиц техники, включая авиацию.

Кроме того, к операциям регулярно привлекаются волонтеры – представители Федерации альпинизма и добровольных спасательных служб.

Для повышения безопасности на удаленных участках еще в 2021 году установили 18 горных хижин с базовыми наборами помощи: аптечками, зарядными станциями, теплыми одеялами и запасами еды.

Также в регионе функционируют четыре контрольно-спасательных поста. Два из них введены в эксплуатацию в 2025 году, что позволило сократить время реагирования в отдельных районах до 3-4 часов.

К летнему сезону планируется открыть еще два сезонных поста – в районе Большого Алматинского озера и в ущелье Проходное.

Параллельно развивается туристическая инфраструктура: по данным Управления туризма, уже благоустроено около 850 километров троп, а в этом году добавят еще 350 километров. Маршруты оснащают навигацией, указателями и зонами отдыха.

Регистрация туристов: как это будет работать

Согласно действующим требованиям МЧС, туристы уже обязаны уведомлять спасательные службы о выходе в труднодоступные районы. Это касается как групп, так и одиночных путешественников.

Перед походом необходимо сообщить маршрут, состав группы, контрольное время возвращения и контактные данные. Сделать это можно дистанционно – через звонок на номер 112 или в спасательные службы.

После завершения маршрута туристы также должны сообщить о возвращении. Если этого не происходит, спасатели начинают поисковую операцию.

В перспективе планируется внедрение цифровой регистрации – онлайн-сервиса, который упростит этот процесс.

Кроме того, обсуждаются дополнительные меры:

введение ответственности за нарушение правил;

обязательное страхование иностранных туристов;

лицензирование деятельности гидов;

допуск на маршруты только в сопровождении сертифицированных проводников.

"Регистрация сама по себе ничего не решит"

Однако не все эксперты считают, что новые меры кардинально изменят ситуацию.

Алматинский гид и сооснователь проекта DemAl Вадим Шкляр убежден: проблема глубже, и нужны более глобальные меры, чем просто учет туристов.

"Регистрация – это только маленькая часть системы. Она не проверяет, готов ли человек к маршруту, есть ли у него снаряжение, понимает ли он риски", – говорит он.

По его словам, ранее существовала система туристических клубов, где люди проходили подготовку и получали допуск к маршрутам. Сегодня эта система разрушена, а заменить ее одной лишь регистрацией невозможно.

"Человек может зарегистрироваться и пойти в горы в майке на сложный маршрут. Кто это проконтролирует? Никто", – отмечает эксперт.

Он считает, что снижать количество трагедий можно только через образование и формирование культуры безопасности:

"Когда человек осознает риски, он не пойдет на опасный маршрут. Без этого регистрация – просто формальность".

Как ищут пропавших туристов

Поиски людей в горных районах – сложная операция, требующая использования комплекса современных ресурсов и методов. Спасательные службы задействуют широкий спектр технических средств и специалистов для работы в условиях сложного рельефа.

Начальник Управления ликвидации ЧС Денис Ярцев подчеркивает: поиски начинаются сразу после поступления сигнала.

"Как только поступает сообщение, мы собираем информацию о маршруте, экипировке, времени выхода, где видели последний раз человека, и сразу направляем группы спасателей", – пояснил специалист.

Как правило, по его словам, в 95% случаев туристов находят на маршрутах – чаще всего они просто не успевают вернуться вовремя. Если же поиски затягиваются, разворачивается штаб, подключаются дополнительные силы, включая авиацию, дроны и кинологов.

"Помимо профессиональных спасателей, это служба спасения и Республиканская спасательная служба. Привлекаются волонтеры Федерации альпинизма и добровольно-спасательные службы. Зона поиска расширяется, применяются технические средства". Денис Ярцев

Активная фаза поисков человека длится до 10 суток. При этом спасатели просят туристов и их близких быть ответственными:

"Если человек нашелся – обязательно нужно сообщить об этом в службу спасения. Бывает, что мы продолжаем поиски, пока он уже дома", – обратился к казахстанцам представитель ДЧС Алматы.

Почему ужесточение неизбежно

На фоне регулярных происшествий ужесточение правил выглядит логичным шагом. Ведь горы были и остаются зоной повышенного риска, где ошибки не прощаются. И хотя спасатели продолжают усиливать инфраструктуру и реагирование, ключевым фактором безопасности по-прежнему остается поведение самих туристов.

Пока же, судя по статистике и трагедиям последних лет, именно человеческий фактор значится главной причиной несчастных случаев на природе.