Гроза, град и сильный ветер: штормовое предупреждение на 27 апреля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 апреля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте, а также 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Алматы днем ожидаются дождь, гроза. Ветер будет с порывами 15 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер будет с порывами 18-23 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер в центре, на востоке, в горных районах области будет с порывами 18-23 м/с.

В Конаеве ветер будет с порывами 18-23 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер днем с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, юге области дождь, гроза. Ветер ночью на западе, севере области будет 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Семее ожидается ветер ночью с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке области будет с порывами 15-20 м/с. Ночью на юге, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается дождь, гроза. На западе, севере, в центре области пыльная буря. Ветер на западе, севере, в центре области будет с порывами 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, днем на востоке, юге области дождь. На севере, востоке, юге области гроза. Ветер ночью на севере области будет 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на юге, севере, в центре области будет 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер на западе, севере, в центре области будет с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер днем будет с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер на севере, юге области будет с порывами 15-20 м/с.

В Атырау ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ночью на западе, юге, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области будет с порывами 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

В Актюбинской области ожидается ветер днем на севере, западе, в центре области с порывами 15-18 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

В Актобе ожидается ветер днем с порывами 15 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области будет 15-20 м/с, днем с порывами 25 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на востоке области будет с порывами 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 апреля.