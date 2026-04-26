Ливень, град и шквал: о погоде на 27 апреля рассказали синоптики
Согласно прогнозу, в понедельник на востоке, ночью на севере, в центре, днем на западе, юго-востоке страны сохранится неустойчивый характер погоды.
"Ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока – сильный дождь, на западе и юго-востоке возможны град, шквал". РГП "Казгидромет"
На остальной территории Казахстана без осадков.
По республике также прогнозируют усиление ветра и туманы, на юге – пыльную бурю.
Ночью на севере Актюбинской, на западе, юге, востоке Костанайской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе области Абай, на западе, севере Павлодарской области, на севере, востоке области Улытау и Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.
