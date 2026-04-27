Двое казахстанцев могут получить пожизненный срок: МВД объяснило, за что

В Восточно-Казахстанской области ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 27 апреля 2026 года рассказали подробности спецоперации, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, двое казахстанцев в возрасте 26 и 22 лет приобрели частный дом на окраине отдаленного села, где наладили производство "синтетики".

"В ходе обыска изъяты самодельное лабораторное оборудование, 70 кг готовой синтетической продукции Альфа-РУР, а также порядка 4 тонн химических реагентов и прекурсоров, используемых при изготовлении наркотиков". Пресс-служба МВД РК

В ходе следствия также стало известно, что координация преступной деятельности осуществлялась дистанционно через интернет.

В итоге в незаконный оборот не допущено порядка 250 тысяч разовых доз.

Теперь по данному факту начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК. Организаторам наркопроизводства грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

