#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Происшествия

Афганский опий и крупная сумма денег: МВД заявило о задержании четырех казахстанцев

сотрудники МВД РК, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 10:28 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. Об этом сегодня, 12 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег.

"По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 297 уголовного законодательства... Все задержанные водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

9 февраля 2026 года в МВД заявили о ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана
15:52, 28 января 2026
В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана
В Казахстане ликвидировали ОПГ: кадры задержания участников показало МВД
10:39, 21 ноября 2024
В Казахстане ликвидировали ОПГ: кадры задержания участников показало МВД
Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину
10:10, 12 сентября 2025
Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
11:02, Сегодня
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
10:46, Сегодня
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
10:32, Сегодня
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Сегодня
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: