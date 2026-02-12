Афганский опий и крупная сумма денег: МВД заявило о задержании четырех казахстанцев

Фото: YouTube/PolisiaKz

В Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. Об этом сегодня, 12 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. "По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 297 уголовного законодательства... Все задержанные водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба МВД РК Отмечается, что задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. 9 февраля 2026 года в МВД заявили о ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана.

