Общество

На крупнейшем оптовом рынке Алматы выявлены посредники

рынок, продавцы, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:00
В Казахстане мониторят цены на продукты питания. В частности, проверка проведена на одном из крупнейших оптовых рынках Алматы. Подробностями сегодня, 27 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что очередной мониторинг проведен 25 апреля на крупнейшем оптовом рынке южной столицы "Барыс-4".

"В рамках проведенного мониторинга Департаментом торговли и защиты прав потребителей города Алматы были проанализированы оптовики – посредники рынка. По итогам комплексных мероприятий на текущий момент установлено 9 посредников".Пресс-служба МТИ РК

Также сообщается, что в рамках региональной комиссии Департаментом государственных доходов Алматы в отношении субъектов предпринимательства проводятся хронометражные обследования.

Вместе с тем департаментом проведена комплексная работа по информированию и разъяснению предпринимателям и администрации торгового рынка требований торгового законодательства.

"Особое внимание было уделено вопросам соблюдения установленной торговой надбавки в размере не более 15% на социально значимые продовольственные товары, а также необходимости реализации товаров с четко оформленными и доступно размещенными ценниками. Данный вопрос находится на постоянном контроле, материалы в отношении всех установленных посредников и субъектов предпринимательства будут направлены на рассмотрение на заседании региональной комиссии".Пресс-служба МТИ РК

Фото: gov.kz

Отмечается, что мониторинг проводится во исполнение поручения премьер-министра Олжаса Бектенова. Цель – обеспечение государственного контроля и недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и исключение непродуктивных посредников.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:00
Цены на продукты питания мониторят в Казахстане

17 апреля 2026 года сообщалось, что в Алматы начали жестко контролировать цены на продукты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
