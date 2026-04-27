Поджечь дом с людьми за миллион предложили астанчанину: чем все закончилось

Молодой житель Астаны искал подработку через интернет и, согласившись на "выгодное" предложение, лишился свободы, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 27 апреля 2026 года рассказали, что в Instagram молодому человеку предложили совершить преступление за 2000 долларов США (более 900 тыс. тенге).

"Несмотря на то, что в доме находились люди, злоумышленник, осознавая возможные последствия своих действий, бросил заранее приготовленные зажигательные устройства в сторону жилого дома, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам", – сообщили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, и, учитывая ранее непогашенную судимость, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

