#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Поджечь дом с людьми за миллион предложили астанчанину: чем все закончилось

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 10:50 Фото: freepik
Молодой житель Астаны искал подработку через интернет и, согласившись на "выгодное" предложение, лишился свободы, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 27 апреля 2026 года рассказали, что в Instagram молодому человеку предложили совершить преступление за 2000 долларов США (более 900 тыс. тенге).

"Несмотря на то, что в доме находились люди, злоумышленник, осознавая возможные последствия своих действий, бросил заранее приготовленные зажигательные устройства в сторону жилого дома, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам", – сообщили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, и, учитывая ранее непогашенную судимость, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Жительница Тараза тоже хотела заработать, но на трейдерстве. В итоге лишилась украшений и репутации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: