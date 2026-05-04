Мини-маркет снесли в Алматы
Фото: акимат Алматы
4 мая 2026 года в Алматы завершили демонтаж мини-маркета, расположенного по проспекту Сейфуллина, 518, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы.
"Ранее в отношении собственника приняты меры за отсутствие разрешительных документов с направлением материалов в суд. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным с принудительным сносом строения. 9 апреля 2026 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", – говорится в сообщении.
Собственник самостоятельно произвел демонтаж объекта.
15 апреля сообщалось о сносе летней террасы бара "Мята" в Алматы по проспекту Достык.
