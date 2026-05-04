Мини-маркет снесли в Алматы

Фото: акимат Алматы

4 мая 2026 года в Алматы завершили демонтаж мини-маркета, расположенного по проспекту Сейфуллина, 518, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы. Фото: акимат Алматы "Ранее в отношении собственника приняты меры за отсутствие разрешительных документов с направлением материалов в суд. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным с принудительным сносом строения. 9 апреля 2026 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", – говорится в сообщении. Фото: акимат Алматы Собственник самостоятельно произвел демонтаж объекта. 15 апреля сообщалось о сносе летней террасы бара "Мята" в Алматы по проспекту Достык.

