В Алматы демонтировали террасу известного бара

По решению суда в Алматы демонтировали летнюю террасу бара "Мята", расположенную по адресу: проспект Достык, 42/74. Об этом Zakon.kz сообщили 15 апреля 2026 года в Управлении градостроительного контроля города.

Согласно данным ведомства, в ходе внеплановой проверки было установлено отсутствие необходимых разрешительных документов.

В отношении собственника применили административные меры, после чего дело рассматривалось в суде.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

11 февраля 2026 года Алматинский городской суд оставил решение о сносе без изменений.

В итоге демонтаж объекта был выполнен собственником самостоятельно во исполнение судебного решения.

