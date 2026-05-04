Горная индейка показала сурку, кто хозяин в горах Катон-Карагая
Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
В Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка, установленная на одном из участков, вновь зафиксировала активную жизнь дикой природы, сообщает Zakon.kz.
Сначала в объектив попали беркуты, которые спокойно обновляют гнездо и готовятся к новому сезону.
"Чуть позже – уже совсем другая сцена: алтайский улар уверенно прогоняет серого сурка, демонстрируя, кто здесь хозяин!" – отмечают сотрудники крупнейшего заповедника в Казахстане.
Примечательно, что в этом же месте ранее фиксировались бурый медведь и снежный барс.
"Похоже, место действительно "оживленное" – у дикой природы здесь свой маршрут и свои правила", – добавили специалисты.
7 апреля 2026 года администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" поделилась видео фотоловушки: главным его героем стала туркестанская рысь.
