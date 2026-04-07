Редкий хищник объявился в популярном месте отдыха недалеко от Алматы
Сегодня, 7 апреля 2026 года, администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" поделилась очередным видео фотоловушки. На этот раз главным его героем стала туркестанская рысь, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что рысь – крайне осторожное, скрытное и редко встречающееся в природе животное.
"Факт ее регистрации свидетельствует о благоприятном состоянии экосистемы и сохранении биоразнообразия на территории парка".ГНПП "Чарын"
Туркестанская рысь – редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана.
Интересный факт: рысь способна бесшумно передвигаться по каменистым склонам и буквально "растворяться" в ландшафте – ее очень сложно заметить даже с близкого расстояния.
Чарынский каньон – один из самых известных природных парков Казахстана, расположенный примерно в 200 км от Алматы. Часто его сравнивают с Гранд-Каньоном в США.
30 марта мы рассказывали, что в 2026 году на территории Алматинского государственного природного заповедника первое появление медведя перед камерой после зимней спячки было зафиксировано 13 марта.
