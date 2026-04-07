События

Редкий хищник объявился в популярном месте отдыха недалеко от Алматы

рысь, лес, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:43 Фото: pixabay
Сегодня, 7 апреля 2026 года, администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" поделилась очередным видео фотоловушки. На этот раз главным его героем стала туркестанская рысь, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что рысь – крайне осторожное, скрытное и редко встречающееся в природе животное.

"Факт ее регистрации свидетельствует о благоприятном состоянии экосистемы и сохранении биоразнообразия на территории парка".ГНПП "Чарын"

Туркестанская рысь – редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана.

Интересный факт: рысь способна бесшумно передвигаться по каменистым склонам и буквально "растворяться" в ландшафте – ее очень сложно заметить даже с близкого расстояния.

Чарынский каньон – один из самых известных природных парков Казахстана, расположенный примерно в 200 км от Алматы. Часто его сравнивают с Гранд-Каньоном в США.

30 марта мы рассказывали, что в 2026 году на территории Алматинского государственного природного заповедника первое появление медведя перед камерой после зимней спячки было зафиксировано 13 марта.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На Кольсае зафиксировали редкий момент охоты туркестанской рыси
Редкий хищник пустынь Казахстана попался в объектив
Редких животных удалось снять на камеру в нацпарке "Сайрам-Угам"
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
