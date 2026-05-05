Автосервис пошел под снос в Алматы
Очередную незаконную постройку снесли в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В этот раз под снос попал автосервис, расположенный в микрорайоне Алгабас по улице Бесинши белес. Об этом 5 мая 2026 года сообщили в управлении градостроительного контроля города.
"В ходе внеплановой проверки установлено, что строительство велось без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания об устранении нарушений", – отметили в управлении.
Требования предписания исполнены не были, поэтому управление подало иск в Алатауский районный суд.
"Решением районного суда исковое заявление удовлетворено 29 мая 2025 года, Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции без изменения", – сообщили в управлении.
В итоге собственник снес объект накануне.
4 мая 2026 года в Алматы завершили демонтаж мини-маркета по проспекту Сейфуллина.
