Автосервис пошел под снос в Алматы

Очередную незаконную постройку снесли в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В этот раз под снос попал автосервис, расположенный в микрорайоне Алгабас по улице Бесинши белес. Об этом 5 мая 2026 года сообщили в управлении градостроительного контроля города.

"В ходе внеплановой проверки установлено, что строительство велось без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания об устранении нарушений", – отметили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Требования предписания исполнены не были, поэтому управление подало иск в Алатауский районный суд.

"Решением районного суда исковое заявление удовлетворено 29 мая 2025 года, Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции без изменения", – сообщили в управлении.

В итоге собственник снес объект накануне.

4 мая 2026 года в Алматы завершили демонтаж мини-маркета по проспекту Сейфуллина.