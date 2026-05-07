Глава Минэнерго Казахстана встретился с руководством энергетического блока России: раскрыты детали переговоров

Фото: gov.kz

В Москве министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел ряд встреч с руководством энергетического блока России. Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики (МЭ) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что состоялись встречи главы Минэнерго РК с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. "В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимодействие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, а также развитие совместных инфраструктурных проектов". Пресс-служба МЭ РК Фото: gov.kz Отмечается, что стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимодействия в энергетической сфере. "По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении активного диалога и проработке совместных проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития экономик двух стран". Пресс-служба МЭ РК Фото: gov.kz 28 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в энергетике, подчеркнув его экономический эффект и снижение издержек.

