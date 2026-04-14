Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 14 апреля 2026 года, поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства отметил, что результаты голосования отражают высокий уровень доверия венгерского народа к руководству партии TISZA и ее программе, и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии Венгрии.

Президент также подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, подтвердив готовность к расширению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев в заключительной части пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Венгрии – благополучия и процветания.

Явка на парламентские выборы в Венгрии 12 апреля стала самой рекордной за всю историю страны. В голосовании приняли участие 74,23% избирателей. По итогам подсчета голосов победила партия Мадьяра "Тиса".

13 апреля Токаев направил телеграмму поздравления президенту Республики Ирак. Глава Казахстана поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака.