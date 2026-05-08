События

Военнослужащие Казахстана провели парад для фронтовика в Астане

поздравление ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 19:06
В рамках республиканской акции "Ардагерлерге тағзым" военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил поздравили с Днем Победы фронтовика Рзагула Байкешева, сообщает Zakon.kz.

От имени министра обороны главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев вручил фронтовику благодарственное письмо, памятный подарок и полевой паек, напомнивший ему о суровых военных буднях и боевых товарищах.

"Ваш жизненный путь и беспримерное мужество являются для нас главным ориентиром. Вы живая легенда и пример истинного патриотизма для каждого солдата и офицера современной казахстанской армии", – подчеркнул генерал-майор Кучекбаев.
Для единственного ветерана войны, живущего в Астане, Министерство обороны организовало парад. Под торжественный марш Центрального военного оркестра военнослужащие роты Почетного караула и кадеты Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова прошли чеканным строевым шагом. А солисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра исполнили для участника войны известные песни фронтовых лет.

Приняв поздравления, ветеран выразил глубокую признательность за оказанное внимание. В завершение встречи, следуя народной традиции, Рзагул Байкешев благословил военнослужащих, пожелав им крепости духа, успехов в службе и процветания суверенному Казахстану.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. Еще в детстве он познал голод и тяготы сельского труда.

На фронт был призван в 1943 году. В составе советских войск Рзагул Байкешев участвовал в сражениях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции. Прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Румынию и Венгрию. На родину вернулся в звании ефрейтора.

Мужество и самоотверженность Рзагула Байкешева отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими наградами.

В мирное время он трудился экспедитором в селе Рождественка Акмолинской области (ныне аул Кабанбай батыра). На заслуженный отдых ветеран ушел в 1983 году.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала героический путь ветерана из ЗКО Льва Ивановича Дорофеева.

