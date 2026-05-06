Общество

Каждый участник ВОВ в Казахстане получил свыше 10 тыс. долларов

9 мая, День Победы, Вечный огонь, ветеран, ветераны ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 11:39
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подробно рассказали о единовременной материальной помощи, оказанной ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в преддверии 81-летия Победы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства за 6 мая 2026 года, в рамках празднования ветеранам ВОВ, проживающим в стране, выплачено по 5 миллионов тенге (более 10 тыс. долларов).

"В общей сложности праздничными выплатами от акиматов охвачено 32,9 тыс. человек – это ветераны ВОВ и другие граждане, внесшие вклад в Победу (⁠труженики тыла, ⁠вдовы погибших воинов, ⁠супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья и др.)".Пресс-служба МТСЗН РК

Также сказано, что дополнительно за счет республиканского бюджета ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат.

По состоянию на 1 мая 2026 года средний совокупный размер ежемесячных поступлений (с учетом пенсии) для участников ВОВ составляет порядка 290 тыс. тенге, а для лиц с инвалидностью, полученной в период ВОВ, – более 300 тыс. тенге.

Кроме финансовой помощи, выстроена единая система социальной защиты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 11:39
Всего 15 ветеранов: сколько им выплатили в Алматы к 9 Мая

К примеру, ветеранам предоставляются бесплатное санаторно-курортное лечение, квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях, обеспечение жильем и другие виды помощи.

"Со стороны акиматов дополнительно оказывается поддержка на местах в виде ремонта жилья, обеспечения лекарствами, топливом, продуктовыми наборами и др.", – уточнили в пресс-службе министерства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 11:39
"Мы работали голыми руками": труженица тыла из Шымкента вспомнила свой труд в годы войны

Немного ранее в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" назвали топ-5 регионов, где выплачивают пособия участникам ВОВ.

Анастасия Московчук
