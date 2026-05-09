В Астане потомкам казахстанских партизан вручили награды Франции

В столице у памятника генерала Шарля де Голля посольство Франции при содействии Минобороны организовало торжественную церемонию чествования советских солдат и партизан, участвовавших в годы Второй мировой войны в освобождении французского города Тулузы, сообщает Zakon.kz.

В сопровождении роты Почетного караула начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Куанышбек Уштаев и посол Франции в Казахстане Сильвиан Гиоге возложили цветы к памятнику Шарля де Голля.

На церемонию были приглашены потомки казахстанских воинов – Ахмета Бектаева, Бектемира Байжанова, Нуранбая Баймуратова, Отеуали Бейсенгалиева и Ахмета Субалова, участвовавших в освобождении города Тулузы и его окрестностей.

В торжественной обстановке посол Франции вручил им благодарственное письмо от имени министра Вооруженных сил Катрин Вотрен и медаль Освобожденной Франции.

"Более трехсот казахстанцев вместе с французами сражались за освобождение Франции. Находясь за тысячи километров от Родины, плечом к плечу с союзниками они прошли через тяжелые испытания, и многие из них пожертвовали своей жизнью. В свое время генерал Шарль де Голль отдал им должное. И сегодня Франция подтверждает, что не забыла их подвиг", – зачитал обращение министра посол.

Присутствовавшие на церемонии родственники участников Сопротивления выразили благодарность организаторам мероприятия. Они отметили, что эта награда станет для них семейной реликвией.

"Выражаю искреннюю признательность посольству Франции и Министерству обороны нашей страны за уважение к памяти героев. Для меня очень важно, что подвиг отца получил высокое признание", – сказал сын партизана Бектемира Байжанова Сырлыбай Бектемиров.

