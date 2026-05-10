События

Не ставить авто под деревом и не ходить в горы просят алматинцев спасатели

Упавшее дерево на машину, упавшее дерево на автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 15:37 Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса с рекомендацией воздержаться от походов в горы 11 мая 2026 года. Также рекомендуется не оставлять автомобиль близ деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ведомство со ссылкой на "Казгидромет", в понедельник в городе Алматы ожидаются дождь, гроза, ночью возможен ливень.

В горных районах Иле-Алатау, в том числе на территории бассейнов рек Аксай и Большая Алматинка, ожидаются дождь, временами сильный, гроза, град, шквалистый ветер до 18-23 м/с.

"ДЧС города Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы в период действия штормового предупреждения".

При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении);
  • если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;
  • со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;
  • при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.

Ранее к жителям Алматы обратились с предупреждением в связи с испытанием теплосетей.

