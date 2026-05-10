Не ставить авто под деревом и не ходить в горы просят алматинцев спасатели
Департамент по ЧС города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса с рекомендацией воздержаться от походов в горы 11 мая 2026 года. Также рекомендуется не оставлять автомобиль близ деревьев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ведомство со ссылкой на "Казгидромет", в понедельник в городе Алматы ожидаются дождь, гроза, ночью возможен ливень.
В горных районах Иле-Алатау, в том числе на территории бассейнов рек Аксай и Большая Алматинка, ожидаются дождь, временами сильный, гроза, град, шквалистый ветер до 18-23 м/с.
"ДЧС города Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы в период действия штормового предупреждения".
При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями.
Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
- ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении);
- если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;
- со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;
- при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
- не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.
