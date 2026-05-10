Опубликовано штормовое предупреждение на 11 мая

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 11 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы ожидаются дождь, гроза, Ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный, временами порывы 15-18 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

В Алматинской области ожидается дождь, на юге, в горных районах временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области временами гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Конаев временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, Ночью в горных районах области сильный дождь. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью на западе, севере, юге области ожидаются заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается дождь, на востоке, в горных районах области временами сильный дождь. На востоке, юге, в центре, горных районах области – гроза, град. Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкоргане ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью в области Абай ожидаются дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь, град, шквал, днем на востоке, юге, в центре области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Костанае ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В центре, на севере области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на севере области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 2 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный. Ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный. Ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области сильный дождь град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 мая.