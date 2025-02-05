Женский образ Гарика Харламова вызвал бурную реакцию в Сети
Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский комик и шоумен Гарик Харламов удивил подписчиков, опубликовав изображения, на которых он предстал в женском облике. Для этого артист воспользовался нейросетью, которая изменила его внешность, сообщает Zakon.kz.
Фото он 5 февраля опубликовал на своей странице в Instagram.
"Ну раз так мой черный вариант разлетелся, то вот я в женском варианте", – написал Харламов под постом.
Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков в комментариях. Даже супруга комика Екатерина Ковальчук не сдержалась. "Муж, ты ли это?", – написала она.
Другие назвали Гарика "красивой женщиной". Вот еще несколько комментариев:
- Галька Харламова.
- Хорошая вы баба, Игорь.
- Гарик вернулся из Тайланда.
Ранее третья жена Харламова обратилась к свекрови.
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