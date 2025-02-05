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Культура и шоу-бизнес

Женский образ Гарика Харламова вызвал бурную реакцию в Сети

Женский образ Гарика Харламова вызвал бурную реакцию в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 22:00 Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский комик и шоумен Гарик Харламов удивил подписчиков, опубликовав изображения, на которых он предстал в женском облике. Для этого артист воспользовался нейросетью, которая изменила его внешность, сообщает Zakon.kz.

Фото он 5 февраля опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ну раз так мой черный вариант разлетелся, то вот я в женском варианте", – написал Харламов под постом. 

Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков в комментариях. Даже супруга комика Екатерина Ковальчук не сдержалась. "Муж, ты ли это?", – написала она. 

Другие назвали Гарика "красивой женщиной". Вот еще несколько комментариев:

  • Галька Харламова.
  • Хорошая вы баба, Игорь.
  • Гарик вернулся из Тайланда.

Ранее третья жена Харламова обратилась к свекрови

Айсулу Омарова
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