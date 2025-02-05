Женский образ Гарика Харламова вызвал бурную реакцию в Сети

Российский комик и шоумен Гарик Харламов удивил подписчиков, опубликовав изображения, на которых он предстал в женском облике. Для этого артист воспользовался нейросетью, которая изменила его внешность, сообщает Zakon.kz.

Фото он 5 февраля опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ну раз так мой черный вариант разлетелся, то вот я в женском варианте", – написал Харламов под постом.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков в комментариях. Даже супруга комика Екатерина Ковальчук не сдержалась. "Муж, ты ли это?", – написала она.

Другие назвали Гарика "красивой женщиной". Вот еще несколько комментариев:

Галька Харламова.

Хорошая вы баба, Игорь.

Гарик вернулся из Тайланда.



Ранее третья жена Харламова обратилась к свекрови.