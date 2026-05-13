Под конвоем спецназа КНБ: в Казахстан доставили четверых подозреваемых

Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с компетентными органами иностранных государств провел операцию по возвращению в Казахстан разыскиваемых граждан республики, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 7 и 12 мая 2026 года из зарубежных стран были доставлены на Родину под конвоем спецназа КНБ четверо казахстанцев. Их подозревают в совершении террористических преступлений.

"Указанные лица длительное время скрывались за рубежом и были задержаны по ориентировкам КНБ". Пресс-служба КНБ РК

Теперь в отношении их проводятся следственные действия в рамках соответствующих уголовных дел.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В апреле 2026 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и ряде областей провел масштабные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия. Были изъяты автоматы, гранатомет и сотни боеприпасов по стране.