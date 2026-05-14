Эрдоган стал первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yasaui, который ему вручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Турции орден Qoja Ahmet Yasaui. Об этом 14 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи назвал Реджепа Тайипа Эрдогана дальновидным лидером, ведущим свой народ вперед, и влиятельным политиком мирового уровня.

"Благодаря эффективным реформам, реализованным по вашей инициативе, Турция уверенно встала на путь устойчивого развития и процветания, добилась значительных успехов, стала влиятельной и могущественной державой. Мы искренне рады достижениям братского турецкого народа и неизменно желаем ему дальнейших успехов. Президент Эрдоган – выдающийся государственный деятель, последовательно отстаивающий принципы справедливости и ответственности в глобальной политике. Ваша концепция "Мир больше пяти" получила широкую известность. Это, безусловно, смелый призыв против неравенства в системе международных отношений. Кроме того, вы играете особую роль в укреплении сотрудничества тюркского и исламского мира. Без преувеличения можно сказать, что вы являетесь одним из самых авторитетных лидеров тюркского мира. Вы прилагаете неустанные усилия во имя укрепления духовного и политического единства братских стран. Благодаря прямой поддержке уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана Организация тюркских государств в короткие сроки превратилась во влиятельное объединение. Активизировалась деятельность таких важных институтов, как ТЮРКСОЙ, Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский инвестиционный фонд. Мы высоко это ценим", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают многовековые исторические узы.

"У нас единые происхождение и вера, схожий менталитет. Имеющее глубокие корни братство казахского и турецкого народов сегодня переросло в стратегическое партнерство. Вы вносите неоценимый вклад в укрепление наших дружеских отношений и продвижение общих ценностей. От себя лично и от имени всего казахского народа позвольте выразить вам искреннюю благодарность за это. Великая степь является прародиной тюркских народов, а Туркестан – ее сакральным наследием и духовной столицей. Этот священный город – символ единства и колыбель нашей самобытной цивилизации. Поэтому мы приняли решение провести именно в Туркестане неформальный саммит Организации тюркских государств, который начнет свою работу завтра. Уверен, что эта встреча будет способствовать дальнейшему сближению братских стран и укреплению их взаимодействия", – отметил глава нашего государства.

Президент полагает, что, говоря о Туркестане, невозможно не упомянуть духовный ориентир всего тюркского мира – Ходжу Ахмеда Яссауи.

"Хазрет Султан сумел гармонично соединить тюркский дух и исламскую цивилизацию. Его культурное наследие оставило неизгладимый след не только в Великой степи, но и в Анатолии. Многие выдающиеся мыслители тюркского мира считаются последователями Хазрета Султана. В этой связи следует особо отметить великого Юнуса Эмре. В его произведениях отчетливо прослеживается влияние учения Яссауи. Такая преемственность заметна и в творчестве великого казахского поэта и мыслителя Абая. Безусловно, духовное наследие знаменитого мудреца служит ориентиром для нации и примером для будущих поколений. В день празднования Наурыза я посетил священный Туркестан и мавзолей Хазрета Султана. В ходе той поездки я выступил с важной инициативой – включить орден, названный именем Ходжи Ахмеда Яссауи, в систему государственных наград. Этой награды должны быть удостоены выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели Казахстана и зарубежных стран за особые заслуги в развитии нашей страны. Соответствующий закон был принят, подписан специальный указ. Действительно, это престижная и имеющая исключительную значимость награда. При разработке ордена мы отдали предпочтение светло-зеленому цвету, который имеет особое значение в исламе. Серебро, используемое в его оформлении, олицетворяет чистоту. Одним словом, это награда, призванная прославлять духовные заветы Хазрета Султана. В целом, в нашей стране проводится активная работа по систематическому и широкомасштабному изучению наследия Ходжи Ахмеда Яссауи", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что принял решение наградить президента Турции орденом Qoja Ahmet Yasaui. По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган станет первым кавалером этого ордена, что имеет глубокое символическое значение.

"Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый господин президент, ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны вам и всему турецкому народу. Желаю вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания!" – заявил президент Казахстана.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он рад быть первым обладателем особого ордена имени духовного наставника Туркестана Ходжи Ахмеда Яссауи.

"Я принимаю этот орден как знак вашего глубокого почтения к Турецкой Республике и турецкому народу. В этой связи выражаю благодарность вам за вашу дальновидную политику, направленную на укрепление братства между нашими странами. Пусть наше братство и дружба будут вечными!" – сказал президент Турции.

