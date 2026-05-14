На какой стадии находится реконструкция важной автодороги Актобе – Улгайсын

В Казахстане продолжается реализация проекта реконструкции транспортного коридора Актобе – Улгайсын, который является стратегически важным маршрутом и проходит по территории Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК пояснили, что общая протяженность дороги составляет 262 км, которые разделены на семь автономных участков. На 14 мая строительно-монтажные работы ведутся на одном участке протяженностью 28,1 км. Проект реализуется в период с 2024 по 2028 год. С 2025 года на данном участке открыто движение по одной стороне автомобильной дороги с уложенным асфальтобетонным покрытием.

"На объекте задействованы 102 единицы техники и 115 сотрудников. Выполнено около 40% общего объема работ: завершены основные земляные работы, построены искусственные сооружения, выполнен значительный объем слоев дорожной одежды, заготовлены необходимые строительные материалы, а также введены в эксплуатацию производственные базы. Полное завершение работ на участке планируется до конца 2028 года", – поделились в ведомстве.

Большая часть дороги протяженностью 234 км находится на этапе подготовки к началу реконструкции. После завершения необходимых процедур будут заключены договоры с подрядными организациями, после чего поэтапно начнутся строительно-монтажные работы на этих участках.

"После завершения всех этапов реконструкции дорога будет соответствовать I технической категории, что обеспечит более комфортное и безопасное передвижение, а также позволит увеличить разрешенную скорость движения", – добавили в министерстве.

Развитие данного маршрута осуществляется в рамках поручений главы государства, поскольку проект имеет важное значение для транспортной связанности западных и южных регионов Казахстана, а также для развития международного транзитного потенциала страны.

