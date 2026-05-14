#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
События

На какой стадии находится реконструкция важной автодороги Актобе – Улгайсын

На какой стадии находится реконструкция автодороги Актобе – Улгайсын , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:48 Фото: Министерство транспорта РК
В Казахстане продолжается реализация проекта реконструкции транспортного коридора Актобе – Улгайсын, который является стратегически важным маршрутом и проходит по территории Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК пояснили, что общая протяженность дороги составляет 262 км, которые разделены на семь автономных участков. На 14 мая строительно-монтажные работы ведутся на одном участке протяженностью 28,1 км. Проект реализуется в период с 2024 по 2028 год. С 2025 года на данном участке открыто движение по одной стороне автомобильной дороги с уложенным асфальтобетонным покрытием.

"На объекте задействованы 102 единицы техники и 115 сотрудников. Выполнено около 40% общего объема работ: завершены основные земляные работы, построены искусственные сооружения, выполнен значительный объем слоев дорожной одежды, заготовлены необходимые строительные материалы, а также введены в эксплуатацию производственные базы. Полное завершение работ на участке планируется до конца 2028 года", – поделились в ведомстве.

Большая часть дороги протяженностью 234 км находится на этапе подготовки к началу реконструкции. После завершения необходимых процедур будут заключены договоры с подрядными организациями, после чего поэтапно начнутся строительно-монтажные работы на этих участках.

"После завершения всех этапов реконструкции дорога будет соответствовать I технической категории, что обеспечит более комфортное и безопасное передвижение, а также позволит увеличить разрешенную скорость движения", – добавили в министерстве.

Развитие данного маршрута осуществляется в рамках поручений главы государства, поскольку проект имеет важное значение для транспортной связанности западных и южных регионов Казахстана, а также для развития международного транзитного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы ограничат движение на участке Бекмаханова для восстановления асфальта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
дорога, машины
17:06, 13 ноября 2025
На участке Актобе – Карабутак – Улгайсын завершен первый этап реконструкции протяженностью 28 км
Когда завершится реконструкция автодороги Актобе – Кандыагаш
11:07, 27 мая 2024
Когда завершится реконструкция автодороги Актобе – Кандыагаш
Аэропорт Павлодара, реконструкция
18:40, 25 мая 2025
На какой стадии находится реконструкция аэропорта и строительство моста в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Сочи&quot;
21:12, Сегодня
Соперник "Барыса" по КХЛ закроет долги по зарплате в ближайшее время
Фото: WTA
20:47, Сегодня
Появилось фото платья Елены Рыбакиной для выступления на "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КТФ
20:28, Сегодня
Казахстан проиграл в полуфинале квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Фото: КФБ
20:02, Сегодня
Казахстан проиграл Индии и Узбекистану на чемпионате Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: