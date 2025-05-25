На какой стадии находится реконструкция аэропорта и строительство моста в Павлодаре

В Павлодарской области продолжается строительство первого в Казахстане экстрадозного моста через реку Иртыш, а также реконструкция аэропорта города Павлодара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

"По поручению главы государства через судоходную реку Иртыш возводится экстрадозный мост протяженностью 691 метр. На сегодняшний день завершены работы по возведению четырех из шести опор. В июне подрядчик приступит к бетонированию пролетного строения", – говорится в сообщении, распространенном по итогам рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в регион.



Отмечается, что строительство ведется с опережением графика. К работам привлечены 220 специалистов и 61 единица спецтехники.

Мост будет четырехполосным и заменит существующий аварийный объект, который эксплуатируется более 60 лет. Как уточнили в Минтрансе, новый мост будет выше старого на 5 метров, что обеспечит безопасность судоходства. Кроме того, планируется внедрение системы мониторинга состояния конструкции.

Параллельно в Павлодаре продолжается реконструкция аэропорта. Работы включают обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, замену светосигнального оборудования, установку освещения и системы видеонаблюдения по периметру. На объекте работают 75 человек и 32 единицы техники в две смены.

После завершения реконструкции планируется запуск регулярных рейсов в Алматы, Астану и Анталью. Также рассматривается возможность открытия новых международных направлений.

Ранее сообщалось, что малые вокзалы для транзитных пассажиров возродят в Акмолинской и Павлодарской областях.