Озеленение за миллионы вызвало скандал в Сатпаеве

Жители Сатпаева возмущаются озеленением города. Там высадили около двух тысяч саженцев сирени, но оставили без полива, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, горожане считают, что "саженцы просто угробили".

Отмечается, что деревья высадили при въезде в Сатпаев. Под солнцем молодые саженцы стали стремительно засыхать. На 6600 кустов ароматной сирени из бюджета выделили 57 млн. Еще 30 млн заложили на автоматическую систему полива. Однако работы еще не завершили. Поэтому деревья поливают с помощью водовоза. В целом на озеленение города в этом году выделили почти 130 млн тенге.

В акимате критику услышали и даже записали видео, на котором щедро поливают сухую сирень. Чиновники также заверили, что пока все работы не закончат, деньги подрядчикам выплачивать не будут.

"Их нужно часто поливать. При регулярном поливе они пустят корни, дадут почки и, надеемся, станут украшением нашего города. Из бюджета ни одного тенге не выплачено, так как работы еще не приняты", – заявил аким г. Сатпаева Мурат Бурибаев.

