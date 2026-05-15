События

Кыргызстанка пересекла границу с Казахстаном и неожиданно узнала о долгах почти на 300 тысяч долларов

В Казахстане на жительницу Кыргызстана Зарину Рахматову оформили четыре компании с огромными долгами. Об этом она узнала неожиданно, когда приехала в Алматы, сообщает Zakon.kz.

О случае с кыргызстанкой, как пишет 24.kg, в своих социальных сетях рассказал депутат Жогорку Кенеша (Парламента КР) Дастан Бекешев.

По его словам, работающая подологом в Бишкеке Зарина Рахматова в конце апреля 2026 года отправилась в Алматы. Ее при пересечении границы в Казахстан пропустили, но сообщили о наличии "красного флажка" в базе данных.

"Позже выяснилось, что на имя кыргызстанки зарегистрированы четыре товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) в Казахстане. Как отметил Дастан Бекешев, компании задолжали государству почти 300 тыс. долларов, в том числе по утилизационным сборам. Фирмы зарегистрированы в разных регионах страны", – говорится в сообщении издания, опубликованном сегодня, 15 мая.

Кыргызстанка, как сообщил депутат, начала разбираться в ситуации и узнала, что компании могли быть оформлены по доверенности или с использованием чужих данных.

После ей пришлось обращаться в различные государственные органы Казахстана, а затем – в МИД, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы Кыргызстана.

Как подчеркнул Бекешев, подобные мошеннические схемы ранее встречались и в Кыргызстане. По его словам, в прошлом злоумышленники регистрировали компании на социально уязвимых граждан, в том числе на незрячих людей, после чего фирмы накапливали долги.

Кыргызстанцев, которые часто посещают Казахстан, депутат призвал быть внимательными и проверять, не зарегистрированы ли на их имя компании или иная предпринимательская деятельность без их ведома.

"Будьте начеку. Такого рода мошеннические схемы происходят в соседних странах. Наши граждане могут попасть в эти сети, даже не участвуя в этих вещах", – подчеркнул Дастан Бекешев.

13 мая 2026 года стало известно, что дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева передали в суд под грифом секретности.

Динара Халдарова
