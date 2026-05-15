"Тут нет секретов": ЦИК напомнил о механизме госфинансирования политических партий

О том, какие партии и в каких объемах могут получить государственное финансирование, журналисту Zakon.kz рассказал секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

На днях в Мажилисе Парламента депутаты обсуждали поправки в избирательное законодательство. В кулуарах пленарного заседания журналистов в числе прочего заинтересовал вопрос финансирования политических партий.

По словам Утемисова, государственное финансирование политических партий является общепринятой международной практикой, которая широко распространена во всем мире. Казахстан – не исключение.

"Хочу четко пояснить, что госфинансирование политических партий предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. Все про это знают, тут нет каких-либо секретов," – подчеркнул секретарь ЦИК.

Также он рассказал непосредственно о механизме финансирования из бюджета. По словам секретаря ЦИК, для получения средств партии должны преодолеть так называемый 5%-ный порог.

"Бюджетные средства выделяются партиям по итогам выборов депутатов в Парламент. Право на получение финансирования имеют те организации, которые набрали не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом объем средств напрямую зависит от количества полученных голосов", – прокомментировал Шавхат Утемисов.

В завершение секретарь ЦИК напомнил, что получение госфинансирования накладывает на политические организации обязательства по финансовой прозрачности – партии обязаны на ежегодной основе публиковать свою финансовую отчетность в средствах массовой информации и открытых источниках.