Раздельное питание и 50 кг еды: как в зоопарке Шымкента кормят бегемотов весом в несколько тонн

Администрация зоопарка Шымкента в социальных сетях разместила самый "аппетитный" момент: обед гиппопотамов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, бегемоты только с виду кажутся неповоротливыми сонями, на самом деле это животные с уникальным характером и завидным аппетитом.

Сотрудники зоопарка не только поделились видео, как обедает гигант весом в несколько тонн, но и дали интересные подробности.

Что в меню

Как оказалось, бегемоты – настоящие приверженцы "правильного питания".

В день один бегемот съедает около 50 кг корма. В их ежедневный рацион входят:

Свежая трава и ароматное сено.

Сочные овощи (морковь, свекла, капуста), в зависимости от сезона.

Специальные комбикорма, обогащенные витаминами.

Примечательно, что у каждого подопечного есть свое "персональное место" для трапезы. Кроме того, во время кормления бегемот может открывать пасть (почти на 150 градусов).

Почему это важно:

Справедливость: чтобы более сильные особи не забирали порцию у тех, кто скромнее. Контроль: зоотехники могут точно отследить, сколько съело каждое животное и все ли у него в порядке со здоровьем. Спокойствие: это позволяет сохранить природные инстинкты и обеспечить комфортный прием пищи без лишней суеты.

Также в познавательном материале идет обращение к посетителям парка:

"Важное напоминание. Пожалуйста, не пытайтесь кормить животных самостоятельно. У бегемотов очень чувствительный пищеварительный тракт, и их здоровье – наш главный приоритет!"

