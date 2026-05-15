Раздельное питание и 50 кг еды: как в зоопарке Шымкента кормят бегемотов весом в несколько тонн
Как отмечают специалисты, бегемоты только с виду кажутся неповоротливыми сонями, на самом деле это животные с уникальным характером и завидным аппетитом.
Сотрудники зоопарка не только поделились видео, как обедает гигант весом в несколько тонн, но и дали интересные подробности.
Что в меню
Как оказалось, бегемоты – настоящие приверженцы "правильного питания".
В день один бегемот съедает около 50 кг корма. В их ежедневный рацион входят:
- Свежая трава и ароматное сено.
- Сочные овощи (морковь, свекла, капуста), в зависимости от сезона.
- Специальные комбикорма, обогащенные витаминами.
Примечательно, что у каждого подопечного есть свое "персональное место" для трапезы. Кроме того, во время кормления бегемот может открывать пасть (почти на 150 градусов).
Почему это важно:
- Справедливость: чтобы более сильные особи не забирали порцию у тех, кто скромнее.
- Контроль: зоотехники могут точно отследить, сколько съело каждое животное и все ли у него в порядке со здоровьем.
- Спокойствие: это позволяет сохранить природные инстинкты и обеспечить комфортный прием пищи без лишней суеты.
Также в познавательном материале идет обращение к посетителям парка:
"Важное напоминание. Пожалуйста, не пытайтесь кормить животных самостоятельно. У бегемотов очень чувствительный пищеварительный тракт, и их здоровье – наш главный приоритет!"
24 апреля 2026 года зоопарк Шымкента рассказал об уникальном пополнении. Все дело в том, что там родились 8 крошечных хамелеонов.