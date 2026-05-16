42-летнюю жительницу Павлодара экстренно доставили в Астану на вертолете

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вертолет "Казавиаспас" МЧС выполнил срочный санитарный рейс по маршруту Астана – Павлодар – Астана для транспортировки пациентки 1984 года рождения, которой требовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что экипаж оперативно вылетел по заданному маршруту. "Во время полета специалисты санитарной авиации следили за состоянием пациентки. Авиация МЧС готова выполнять задачи любой сложности", – сообщили в МЧС. Ранее гражданину Италии, приехавшему в Алматы как турист, спасли жизнь после разрыва аневризмы аорты. Пациент прошел экстренную операцию в Центральной городской клинической больнице.

