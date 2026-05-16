#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
События

Усиление ветра и заморозки: опубликован прогноз погоды на воскресенье

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 16:20 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана будет погода без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе, северо-востоке, в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, днем на юго-западе-сильный дождь, на востоке – осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, западе и юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-западе ночью и утром – туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на западе на поверхности почвы области Абай ожидаются заморозки -2°C.

На северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, в центре Костанайской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на севере Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, Карагандинской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге Акмолинской, в области Улытау, на востоке области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Атырауской области на севере, в центре Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской, на юго-востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке Павлодарской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что после солнечных выходных Алматы накроют грозы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
дождь
17:13, Сегодня
Опубликовано штормовое предупреждение на 17 мая
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
14:35, 25 марта 2026
Туман и усиление ветра: опубликован прогноз погоды на 26 марта
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
15:15, 09 мая 2026
Дожди с грозами и град: опубликован прогноз погоды на 10 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
17:42, Сегодня
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
17:30, Сегодня
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
&quot;Улытау&quot;
16:59, Сегодня
"Улытау" на последних минутах вырвал победу в матче с "Каспием" в КПЛ
Григорий Ломакин
16:41, Сегодня
Индийцы разгромили теннисиста из Казахстана на крупном турнире в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: