Усиление ветра и заморозки: опубликован прогноз погоды на воскресенье

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана будет погода без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе, северо-востоке, в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, днем на юго-западе-сильный дождь, на востоке – осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, западе и юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-западе ночью и утром – туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на западе на поверхности почвы области Абай ожидаются заморозки -2°C.

На северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, в центре Костанайской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на севере Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, Карагандинской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге Акмолинской, в области Улытау, на востоке области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Атырауской области на севере, в центре Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской, на юго-востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке Павлодарской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

