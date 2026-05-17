События

В Астане, Алматы и еще в двух городах ожидаются НМУ

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 12:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 17 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

17 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городах Астана, Караганда, Темиртау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее проверка воздуха в одном из районов Алматы выявила шокирующие показатели.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:03, 11 апреля 2026
В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:13, 07 мая 2026
В Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:08, 29 марта 2026
В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит быть начеку
