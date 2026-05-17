Токаев провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств

17 мая 2026 года Касым-Жомарта Токаев провел телефонные разговоры с главами нескольких стран, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана. Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня", – говорится в сообщении.

17 мая 2026 года Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 73 года. По случаю дня рождения президенту Казахстана направили поздравления главы других стран и международных организаций.

