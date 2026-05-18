В Казахстане впервые за 50 лет отремонтировали один из самых загруженных перевалов страны

В Казахстане старый перевал Куюк получил новое покрытие спустя 50 лет эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта сегодня, 18 мая 2026 года, уточнили, что перевал Куюк является одним из важных участков международного транспортного коридора Узбекистан – Казахстан – Китай.

Дорога обеспечивает связь между Шымкентом и Таразом, а также входит в ключевой маршрут, соединяющий Алматы, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области.

Так, по данным ведомства, в результате капитального ремонта на участке полностью обновлено дорожное покрытие, которое не проходило масштабного ремонта с 1970-х годов.

Также отмечено, что в рамках проекта построено 15 водопропускных труб, что повысит устойчивость дороги к сезонным осадкам и обеспечит эффективный водоотвод.

"Среднесуточная интенсивность движения грузового транспорта на участке старого перевала Куюк составляет 2 273 автомобиля в сутки". Пресс-служба Министерства транспорта РК

