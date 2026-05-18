Общество

Снег и заморозки вновь надвигаются на Казахстан

ветка, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 17:59 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 19 мая 2026 года, опубликовали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков прогнозируется лишь в центре республики под влиянием отрога антициклона.

"На большей части территории Казахстана под влиянием южного циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юге, юго-востоке республики – сильные дожди, град, шквал, на востоке страны днем ожидаются осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ночью ожидаются:

  • заморозки -2-3°С – на востоке области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей,
  • заморозки -2°С на поверхности почвы – на востоке Акмолинской области.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, на юге, западе, северо-западе – с пыльной бурей, ночью на севере, юго-западе – туман.

Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

При этом во вторник в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, на юге, востоке, севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, севере, востоке Актюбинской, в центре, на юге Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на юге, в центре Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской областей, в области Улытау.
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере, юге Карагандинской, на западе, востоке Павлодарской областей, на востоке области Жетысу, на востоке, в центре области Улытау, на востоке области Абай.

Прогноз погоды на июнь-2026: Астану ждут дожди, Алматы – град, а в Шымкенте будет +46°С

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан с 19 по 21 мая 2026 года одновременно накроют экстремальная жара до +35°С, сильные дожди и град. О том, какой в эти же дни будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
