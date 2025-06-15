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События

Фантастическая красота: фотограф поразил казахстанцев видами "альпийских лугов Алатау"

алматинский фотограф вновь удивил казахстанцев своим роликом, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 22:24 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 15 июня поделился с казахстанцами новым видео с альпийских лугов Алатау, сообщает Zakon.kz.

Ролик он традиционно опубликовал в Instagram.

"Июнь на альпийских лугах Алатау – очень красивое время. Настоящий цветочный ковер под ногами", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы в комментариях оценили виды и даже сами захотели там побывать:

– Фантастическая красота.

– Как туда доехать и долететь?

– Тот, кто ищет красоту, всегда ее найдет.

– Самый красивый цветочный месяц в горах!

Ранее алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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