Фантастическая красота: фотограф поразил казахстанцев видами "альпийских лугов Алатау"
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 15 июня поделился с казахстанцами новым видео с альпийских лугов Алатау, сообщает Zakon.kz.
Ролик он традиционно опубликовал в Instagram.
"Июнь на альпийских лугах Алатау – очень красивое время. Настоящий цветочный ковер под ногами", – подписал пост Доценко.
Казахстанцы в комментариях оценили виды и даже сами захотели там побывать:
– Фантастическая красота.
– Как туда доехать и долететь?
– Тот, кто ищет красоту, всегда ее найдет.
– Самый красивый цветочный месяц в горах!
Ранее алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript