Фантастическая красота: фотограф поразил казахстанцев видами "альпийских лугов Алатау"

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 15 июня поделился с казахстанцами новым видео с альпийских лугов Алатау, сообщает Zakon.kz.

Ролик он традиционно опубликовал в Instagram.

"Июнь на альпийских лугах Алатау – очень красивое время. Настоящий цветочный ковер под ногами", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы в комментариях оценили виды и даже сами захотели там побывать:

– Фантастическая красота. – Как туда доехать и долететь? – Тот, кто ищет красоту, всегда ее найдет. – Самый красивый цветочный месяц в горах!

Ранее алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы.