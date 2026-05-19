#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
События

В чем Казахстан является прямым наследником Золотой Орды, рассказал президент

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:23 Фото: pixabay
На международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новой Конституции четко закреплено сохранение преемственности Великой степи, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что Казахстан в последние годы осуществляет масштабные политические и экономические реформы.

"Безусловно, это крайне важный и ответственный шаг для нашей страны. При этом мы четко осознаем стоящую перед нами задачу: без изменения сознания не обновится общество и не будет развиваться государство. Это аксиома. В связи с этим вопрос сохранения исторической преемственности является крайне актуальным. Очевидно, что без этого никакой прогресс невозможен. Если мы не будем с уважением относиться к прошлому, то и движение к светлому будущему будет сложным. Поэтому мы, как прогрессивная нация, будем идти только вперед", – сказал президент.

В новой Конституции, по его словам, четко закреплено, что сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом.

"Ведь в государственной деятельности наша страна является прямым наследником Золотой Орды, сделавшей своей главной идеей "Мәңгілік Ел", – заключил президент.

По его словам, величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью. Поэтому важно тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Люди на встрече
15:26, Сегодня
Президент предложил вывести изучение Золотой Орды на глобальный уровень
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
15:13, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев раскрыл, как Золотая Орда сохраняла стабильность
президент РК Касым-Жомарт Токаев
15:15, Сегодня
Президент Казахстана заявил, что Золотая Орда создала протоглобальный рынок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Муроджон Ахмадалиев
16:13, Сегодня
Казахстан против России и Таджикистана: в Ташкенте пройдёт необычный вечер бокса
Юноши сыграют с Азербайджаном
16:03, Сегодня
Сборная Казахстана U-17 по футболу встретится с командой Азербайджана в Габале
Денис Евсеев
15:51, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев одержал волевую победу на старте турнира в Турции
Подготовка к ЧМ по боксу в Астане
15:43, Сегодня
Глава Минспорта встретился с руководством World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: