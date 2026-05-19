В чем Казахстан является прямым наследником Золотой Орды, рассказал президент

На международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новой Конституции четко закреплено сохранение преемственности Великой степи, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что Казахстан в последние годы осуществляет масштабные политические и экономические реформы.

"Безусловно, это крайне важный и ответственный шаг для нашей страны. При этом мы четко осознаем стоящую перед нами задачу: без изменения сознания не обновится общество и не будет развиваться государство. Это аксиома. В связи с этим вопрос сохранения исторической преемственности является крайне актуальным. Очевидно, что без этого никакой прогресс невозможен. Если мы не будем с уважением относиться к прошлому, то и движение к светлому будущему будет сложным. Поэтому мы, как прогрессивная нация, будем идти только вперед", – сказал президент.

В новой Конституции, по его словам, четко закреплено, что сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом.

"Ведь в государственной деятельности наша страна является прямым наследником Золотой Орды, сделавшей своей главной идеей "Мәңгілік Ел", – заключил президент.

По его словам, величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью. Поэтому важно тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды.