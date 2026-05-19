События

Таинственного и редкого хищника поймали в Мангистау

В Мангистау в ловушку попала редкая полосатая гиена , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 18:17 Фото: Instagram/abat.kuatov_
В социальных сетях распространилась фотография пользователя Абата Куатова, на которой запечатлена, предположительно, полосатая гиена. Эксперт Адильбек Козыбаков рассказал, обитают ли в степях Мангистауской области такие животные, передает Zakon.kz.

Как пишет 19 мая 2026 года издание Lada.kz, на фото – предположительно, редкая полосатая гиена, попавшая в ловушку в одном из районов Мангистауской области. Животное находится в открытом багажнике автомобиля. Снимок распространился в социальных сетях и вызвал обсуждение среди жителей региона и экологов.

Исполнительный директор общественного объединения "ECO-SOCIAL" Адильбек Козыбаков подтвердил, что речь, вероятнее всего, идет именно о полосатой гиене – крайне редком для региона животном.

"Да, я не удивлен, хотя это очень редкий случай. Называется полосатая гиена. Она встречается у нас, но крайне редко. Необходимо изучить, насколько этот вид заселен в регионе – живет ли здесь постоянно или это случайно зашедшая особь", – рассказал эколог.

По его словам, последний подобный случай фиксировался около 15 лет назад, когда гиена также попалась местным жителям.

Специалист считает, что в регионе необходимо проводить полевые исследования и мониторинг популяции.

"Возможно, в Мангистау действительно обитает несколько пар гиен. Это требует изучения. На основании исследований можно будет рекомендовать включить гиену в фауну Мангистауской области и в целом Казахстана, а также сразу внести ее в Красную книгу, потому что, насколько я знаю, больше нигде в стране она не встречается", – отметил Адильбек Козыбаков.

Полосатая гиена считается редким хищником и обитает преимущественно в засушливых районах Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии и Индии. В Казахстане встречи с этим животным фиксируются крайне редко.

Ранее фотоловушка поймала хозяина гор в крупнейшем нацпарке Казахстана.

