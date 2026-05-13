Дикий великан Алтая: фотоловушка поймала хозяина гор в крупнейшем нацпарке Казахстана

бурый медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 11:52 Фото: pexels
Администрация Катон-Карагайского национального парка поделилась уникальными кадрами с фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

"Хозяин Алтайских гор на солонце", – носит поэтичное название публикация сотрудников крупнейшего парка Казахстана.

На видео – бурый медведь в одном из отдаленных уголков Катон-Карагайского национального парка.

Специалисты разъясняют, что он пришел к природному солонцу под вековой сибирской елью.

"Чтобы помочь диким животным восстановить силы и восполнить баланс минералов и витаминов после зимы, наши инспекторы проводят важную биотехническую работу: они регулярно подкладывают соль в такие места".Пресс-служба Катон-Карагайского национального парка

Катон-Карагайский национальный парк – крупнейший парк Казахстана (643 477 га), основанный в 2001 году в Восточно-Казахстанской области. Включен в список наследия ЮНЕСКО, славится горой Белухой, Рахмановскими ключами и лечебными пантолечебницами.

13.05.2026 11:52
Близко как никогда: казахстанец снял уникальное видео с медведем

Немного ранее мы рассказывали, что на востоке Казахстана снежный барс уничтожил фотоловушку и сорвал съемку.

Анастасия Московчук
