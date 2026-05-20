События

"Тревожный сигнал": медведь наведался домой к людям в нацпарке Жонгар-Алатау

медведь, дверь, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 09:24
Около двух недель назад в социальных сетях появилось видео с медведем, который пытался залезть в дом, расположенный в национальном парке области Жетысу. На это отреагировала пресс-служба нацпарка, сообщает Zakon.kz.

Видео с косолапым было опубликовано 9 мая 2026 года на странице tabigat_union.kz в Instagram.

"На кадрах – последствия визита бурого медведя в одну из гостиниц в горах Жетысу. Посмотрите на эту стальную дверь: хищник смял ее, как обычную фольгу. К счастью, в этот раз никто не пострадал, но такие инциденты – тревожный сигнал. С ростом численности медведя в Джунгарском (Жетысуском) Алатау контакты с человеком становятся неизбежными", – говорилось под публикацией.

Пользователи Казнета бурно отреагировали на кадры с диким зверем. Одни с сожалением отметили, что скоро будет опасно ходить в горы. Но большинство обвинило людей, что строят дома на территории животных:

  • "Пусть человек уходит оттуда".
  • "Медведь – очень мощный зверь".
  • "Скоро будет опасно ходить в горах".
  • "Так я эту дверь также могу выломать…"
  • "Так-то это территория и дом животных, люди это лишь гости".
  • "А, может, человек уже давно залез на территорию животного и губит все!"
  • "Нечего строить там, где обитают хищники! По сути, здесь вина и ответственность только на человеке!"
  • "Ваше видео показывает лишь то, что люди в край осмелели и решили, что все дозволено. Города – для людей, природа – для диких животных".

Инцидент прокомментировала пресс-служба РГУ "Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк":

"Данный случай был зарегистрирован на территории долгосрочного партнерства ТОО "Табиғат ОРХ", расположенного в ущелье Аттапкан РГУ "Жонгар-Алатауский ГНПП". Тянь-шаньский бурый медведь относится к числу животных, редко нападающих на человека. По предварительным данным, медведь пришел на указанную территорию из-за запаха пищи. В результате происшествия пострадавших нет".

Также нацпарк обратился к посетителям.

"При встрече с дикими животными просим не кормить их. Также не оставляйте пищевые отходы на территории парка. Просим строго соблюдать правила безопасности!"Пресс-служба РГУ "Жонгар-Алатауский ГНПП"

13 мая 2026 года сообщалось, что фотоловушка поймала хозяина гор в крупнейшем нацпарке Казахстана.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
